Буданов о тайном проекте "Black Box": уже нанес ущерб россиянам более чем на $700 млн

Тайный проект разведки Украины "Black Box", на который украинцы собирали деньги, уже нанес россиянам ущерб более чем на $700 миллионов.

Об этом сообщил глава ГУР Кирилл Буданов.

Результаты работы проекта можно увидеть на многих объектах оккупантов, которые находятся как на временно оккупированной, так и вражеской территории.

В течение апреля-мая 2023 года результаты работы проекта можно было наблюдать в логистических центрах, транспортных узлах, в местах скопления военной техники и живой силы и в других целях.

Как пояснил начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов, это лишь часть информации о "Black Box", которую можно обнародовать.

"Более 700 миллионов долларов – наш очередной вклад в снижение наступательного потенциала армии врага, деморализации боевого духа и принятие им своего поражения в этой войне", — подчеркнул глава ГУР.

В целом с начала 2023 года в рамках проекта аккумулировано уже более 270 миллионов гривен. Это позволило нанести существенный ущерб оборонному сектору врага и уменьшить количество его войск, которые должны были пополнить оккупационный контингент.

Напомним, в ГУР рассказали, что Россию ожидают внутренние конфликты или военное противостояние.

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