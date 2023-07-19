Заявление якобы Буданова об успешной операции в Крыму не соответствует действительности

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов не заявлял об успешной операции в оккупированном Крыму после пожара и взрывов на полигоне 19 июля.

Об этом представитель ГУР Андрей Юсов сказал в комментарии "Суспильному Крым".

О чем говорилось в фейковом заявлении

"Проведена успешная операция в оккупированном Крыму. Враг скрывает масштабы нанесенного ущерба и количество потерь в живой силе", – было указано в заявлении в Телеграм-канале под именем Буданова.

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В сообщении также произносилась благодарность украинским патриотам в Крыму за дополнительные подробные данные и видео якобы совместной работы ГУР и ВСУ.

Опровержение от Юсова

"Комментарий якобы от имени Кирилла Буданова, что взрыв на полигоне в Крыму – дело рук ВСУ и ГУР – фейк. Все наши официальные страницы есть на сайте Главного управления разведки Украины", – сказал Юсов.

Взрывы в Крыму 19 июля

Ранним утром на востоке оккупированного Крыма были слышны взрывы и стало известно о пожаре на полигоне в Кировском районе. Оккупационная "власть" заявила, что горит склад боеприпасов и объявила эвакуацию нескольких тысяч человек. На выложенных в Сеть видео слышны звуки детонаций боеприпасов.

▶️ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Топ-новость! В Крыму раздались взрывы! Детонирует склад боеприпасов!"

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