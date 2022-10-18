Буданов об окружении Путина: "Это неоднородная масса, но они уже не думают о выигрыше, для них главное – не проиграть"

По данным руководителя военной разведки Украины, оцепление кремлевского диктатора уже понимает, что проигрыш России – неизбежен, его уже нельзя остановить, и он приведет к ее разрушению.

Руководитель военной разведки Украины Кирилл Буданов заявил, что окружение кремлевского диктатора Владимира Путина можно разделить на условных голубей и условных ястребов. По его мнению, обе эти башни понимают, что дела очень плохие, просто у них "немножко" отличаются мнения, как из этой ситуации выходить.

Об этом Буданов сообщил в интервью шеф-редактору издания Obozrevatel Оресту Сохару в его программе "Орестократия".

Отвечая на вопрос, что сегодня известно о ближайшем окружении Путина: как они чувствуют себя в ситуации абсолютного проигрыша, ведь очевидно, что войну им не выиграть. Рассматривается ли какой-нибудь сценарий переворота, отстранение Путина от власти, Буданов отметил, что окружение Путина – это неоднородная масса. И это тоже не новоявленный блок "Кадырова-Пригожина".

Также читайте Потеря оккупированных территорий Украины кардинально изменит настроения россиян – Буданов

"Ну это не блок Кадырова и Пригожина. Есть то, что называется башнями Кремля. Иными словами, одни там являются условными голубями, другие — условными ястребами. Обе эти башни понимают, что дела очень плохие, просто у них "немножко" разнятся мысли, как из этой ситуации выходить", — отметил он.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины отметил, что одни понимают четко, что нужно останавливаться и искать какое-то мирное урегулирование, другие считают, что Россия прекратит свое существование, если они не пойдут дальше, если их победят.

"Поэтому сейчас появился новый тезис, кстати, его совершенно уж откровенно произносит и руководство России: наша главная задача – не проиграть. Уже не стоит речь о том, чтобы выиграть, – не проиграть. "Мы не можем позволить проиграть", "главное – не проиграть", и так далее, интерпретации разные, но посыл именно этот", – добавил он.

Буданов отметил, что согласен с этим посылом: проигрыш России – неизбежен, его уже нельзя остановить, и он приведет к ее разрушению.

Отвечая на вопрос, какие "сценарии разрушения" он видит, руководитель военной разведки заявил: "Если победит, как говорится, ветвь сторонников мира, то они смогут признать, что все "это было ошибкой". Войска отойдут назад, за админграницу 91- го года и перегрузят как-то отношения со всем миром".

Напомним, Кирилл Буданов дал прогноз на следующий год и сообщил, когда закончится война.

Начало войны, ядерный удар, развал России и планы Лукашенко – интервью с Кириллом Будановым

Читайте также: