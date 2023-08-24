Буданов – об освобождении Крыма: "В любой точке мы можем достичь противника"

Руководитель ГУР посоветовал выехать с полуострова "тем, кто натворил глупости".

Украинские войска сейчас способны поразить российских оккупантов в любой точке Крыма, освобождение которого невозможно без боевых действий.

Об этом начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Мы имеем способность поразить любую часть временно оккупированной АРК по состоянию на данный момент. Абсолютно в любой точке мы можем достичь противника", – сообщил начальник военной разведки.

Буданов отметил, что для деоккупации Крыма существует много разных вариантов, однако "без военных, боевых действий это невозможно". Он также посоветовал выехать с полуострова тем, "кто натворил глупости".

"А тем, кто ждет, нужно готовиться и делать все для помощи, прежде всего, разведывательным органам, ну и дальше – когда уже войска пойдут в открытую. Для поддержки, для создания благоприятных условий. Для того чтобы это произошло просто быстрее. И как можно бескровное, как это только возможно будет сделать", – рассказал начальник ГУР.

Напомним, Украина будет освобождать Крым, вероятнее всего, военным путем. Такое заявление накануне сделал секретарь СНБО Алексей Данилов. По его словам, иного варианта нет, если российские войска добровольно не покинут территорию полуострова.

Напомним, 23 августа в ГУР сообщили об уничтожении в Крыму российской зенитно-ракетной системы системы С-400 "Триумф" после того, как на полуострове утром прогремела серия взрывов.

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