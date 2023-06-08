Буданов обещал зайти в Крым весной: в ГУР объяснили, что пошло не так

Юсов не берется точно прогнозировать, когда украинские силы все же зайдут в Крым, но говорит, что еще будет тепло.

В Главном управлении разведки прокомментировали, почему не удалось осуществить прогноз их руководителя Кирилла Буданова о том, что ВСУ до конца весны – в начале лета 2023 зайдут в Крым.

Об этом заявил представитель ГУР Андрей Юсов в интервью "Украинской правде".

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"Мы говорим о сценариях. Это ведь не ставка в букмекерской конторе и не календарь отрывной на стене", – пояснил Юсов.

По его словам, коррективы постоянно происходят. Но всеобщая ситуация остается без изменений: Украина обязательно вернет Крым.

"И в этой ситуации слова Буданова точно будут пророческими", – заверил представитель ГУР.

Юсов не берется точно прогнозировать, когда украинские силы все-таки зайдут в Крым.

"Сейчас идет активная фаза действий украинских сил безопасности и обороны, я думаю, что неправильно обсуждать конкретные даты. Но думаю, что будет тепло", — подытожил он.

Напомним, в сентябре 2022-го Кирилл Буданов прогнозировал, что украинские войска могут зайти в Крым до конца весны 2023 года. В апреле этого года Буданов еще раз подтвердил свой прогноз по поводу того, что ВСУ зайдут в Крым весной этого года, заявив, что до конца весны "еще много времени".

Ранее сообщалось, что Украину отговаривают от деоккупации Крыма из-за ядерной угрозы.

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