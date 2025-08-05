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Буданов объяснил, как гражданские могут помогать ГУР, даже находясь в оккупации
Руководитель ГУР Кирилл Буданов объяснил, как украинцы, в том числе находящиеся в оккупации, могут присоединиться к работе разведки.
Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, как украинцы, в том числе живущие на временно оккупированных территориях, могут присоединиться к работе на разведку.
Об этом глава Главного управления разведки рассказал в интервью для Рамины Эсхакзай.
По его словам, любой из 18 лет может стать частью системы — ограничений по возрасту практически нет. Однако он подчеркнул, что для лучшего понимания специфики службы во время войны стоит иметь хотя бы короткий опыт на фронте.
"Я не говорю о боевых действиях, но нужно четко осознавать, что ты хочешь служить Родине", - отметил он.
Буданов также объяснил разницу между оперативным офицером и агентом: первый - это "сила", а второй - только "средство". И если первый работает внутри системы, то второй это инструмент, с помощью которого разведка получает информацию.
На вопрос о том, как граждане с оккупированных территорий могут связаться с ГУР, Буданов ответил: "Никуда не писать. Мы в большинстве своем сами находим таких людей". По его словам, работать с так называемыми "инициаторами" - это всегда риск, потому что в большинстве случаев это может быть провокация или часть чужой оперативной игры. Но по отношению к украинским гражданам в оккупации — подход другой.
"Это наши территории, наши люди. У нас есть много электронных каналов, через которые можно передавать информацию. А дальше уже мы сами найдем способ безопасно связаться", - сказал Буданов.
Он подчеркнул, что главное для ГУР — безопасность человека, решившего помочь.