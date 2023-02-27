Буданов объяснил, может ли Путин нажать "ядерную кнопку": "Это приведет к роковым последствиям"

Страна-агрессорка Россия не сможет использовать ядерное оружие без последствий для себя.

Об этом изданию "Голос Америки" рассказал глава разведки Украины Кирилл Буданов.

По его словам, если РФ решится нажать "ядерную кнопку", это приведет к последствиям – ответ Кремль получит от других государств.

“Сколько раз это было? "Красная линия. Россия использует ядерное орудие, вот уже использует практически". Первый раз это пошло в конце весны, ну и потом раз в полтора месяца. Апогей был с конца лета по середину осени. Нанесли? Нет, не нанесли. Могут ли они его нанести? Гипотетически все в жизни возможно. А реально? Нет, невозможно. Потому что Российская Федерация – это государство, скажем так, мыльный пузырь. Они все раздувают. Там не такие уж идиоты сидят, какими хотят показаться миру. Они четко понимают, что первое: ядерное оружие – это не оружие – это средство стратегического сдерживания. Во-вторых: применение кем-либо в мире средства ядерного сдерживания приведет к роковым последствиям для того, кто это сделает. Кто бы это ни был”, — рассказал Кирилл Буданов.

Напомним, что диктатор РФ Владимир Путин, говоря о якобы сотрудничестве, так же играет на страхах некоторых европейцев, боящихся распада России.

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