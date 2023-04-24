Буданов объяснил, почему оккупанты так бьются за Бахмут: "Пригожин уже рад спетлять, но не может"

Он отметил, что там россияне огромными потерями "имеют определенный тактический успех".

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал, почему российские оккупанты так отчаянно пытаются захватить Бахмут.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

Так, он отметил, что это единственное место, где огромными потерями враг "имеет определенный тактический успех".

"И на фоне отсутствия успехов где угодно в другом месте они стоят перед проблемой, что даже своему "оболванному" обществу надо что-то показать, какую-то победу. Это единственное место, где у них хоть что-то удается", — отметил он.

Также Буданов добавил, что в свое время глава ППК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Бахмут возьмет.

"Он бы уже и рад петлять с того, но не может. То есть здесь просто все сошлось", — добавил глава ГУР.

А вот комментировать, как может повлиять на общую ситуацию временная потеря Украины Бахмута, Кирилл Буданов отказался. По его идеологии, "потеря чего-либо — это плохо".

Напомним, Кирилл Буданов ответил, уменьшит ли Запад поддержку Украины в случае ограниченных успехов контрнаступления. Также он отметил, что если какая-то страна решит замедлить темпы – кто-то заменит это место.

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