Буданов объяснил, почему Пригожин остановил свой поход на Москву: "Он является патриотом России"

Главарь террористов "Вагнера" Евгений Пригожин не пошел на Москву, потому что он патриот России. Именно это остановило его мятеж и не разорвало РФ.

Об этом "Украинской правде" заявил руководитель украинской разведки Кирилл Буданов.

По его словам, Пригожина убедили не продолжать наступление на Москву, поскольку в будущем это "разорвет Россию".

"Мне неприятно это признавать, но Евгений Пригожин является патриотом России. Лукашенко и другие лица смогли его убедить, что своими действиями он разорвет Россию. Могла бы возникнуть аналогичная ситуация, как у нас в 2014 году, когда Янукович кричал, что он "легитимен", – отметил Буданов.

Напомним, что США проанализировали мятеж Пригожина и пришли к интересным выводам.

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