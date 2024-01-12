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Буданов объяснил, почему россияне промахиваются своими ракетами по целям

Буданов объяснил, почему россияне промахиваются своими ракетами по целям

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов/Скриншот / Фото: скриншот с видео

Глава ГУР говорит, что российская ракета несовершенна.

Ракетные удары со стороны РФ по Украине вызваны желанием агрессора объявить 2023 год "победным". Однако реальных военных успехов у россиян не было.

Об этом сообщил глава ГУР Кирилл Буданов в интервью Le Monde.

"У российских ракет есть ряд недостатков. Они часто промахиваются. Мы немедленно отправили им наш ответ. Целью были их военные объекты", — сказал он.

По его данным, Россия с конца лета 2023 года увеличивает количество производимых боеприпасов, если сравнивать с предыдущими годами, однако их качество падает.

"Мы готовы к решительным действиям. Мы регулярно атакуем военный флот и портовые сооружения противника, поэтому россиянам в спешке пришлось перебрасывать все на юго-восток. Они пытаются создать военно-морскую базу в Очамчире на оккупированной территории Грузии", — добавил он.

Напомним, Россия устроила массированную атаку по Украине в ночь на 2 января, запустив десятки дронов и ракет разных типов. В результате ударов зафиксированы существенные разрушения в Киеве и Харькове, почти 100 человек пострадали, есть погибшие. Президент Владимир Зеленский показал видео последствий атаки в разных городах.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Ракеты, взрывы, руины, ужас и смерть! НОВОСТИ 14:00 2 января 2024 года

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