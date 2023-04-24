Буданов объяснил призыв Пригожина к прекращению "СВО": "Ситуация плохая для России"

Влиятельные люди в руководстве РФ понимают, что это "вопрос выживания для них стал".

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов пояснил, что призыв владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина к прекращению войны свидетельствует о "плохой ситуации" для России.

Об этом руководитель военной разведки рассказал в интервью "РБК-Украина".

Буданов рассказал, что видел статью Пригожина с заявлениями, что нужно заканчивать "специальную военную операцию".

"Я видел. Он в принципе достаточно политкорректно об этом говорит. Это констатация того, что все идет не совсем хорошо для них", – оценил начальник ГУР.

По его мнению, владелец ЧВК "Вагнер" такими заявлениями ретранслирует позицию связанных с ним влиятельных людей в российском руководстве.

"Пригожин – один из новых лидеров, назовем это так. Понравится нам это или не понравится, но это факт. Он ретранслирует позицию многих людей, которые с ним связаны. Это достаточно влиятельные люди в российском руководстве. То, что ситуация плохая для России – мы с вами об этом говорили. Она для нас плохая, она и для них плохая. Это не может продолжаться вечно. И они понимают, что вопрос выживания для них стал”, – объяснил Буданов.

Он добавил – если в РФ начнут искать виновных, "то виновных придется все же назначить".

"Поэтому гораздо легче сказать, что "все идет по плану", "мы победили" и дальше начать как-то иначе это все завершать", – отметил глава украинской разведки.

Призыв Пригожина остановить войну

Напомним, в середине апреля Пригожин призвал прекратить "СВО" в Украине. Он пояснил, что в нынешней ситуации "идеальным вариантом" было бы "сообщить всем о том, что Россия добилась тех результатов, которые планировала".

По оценкам аналитиков Института изучения войны, эти призывы Пригожина могут свидетельствовать, что тот нашел союзников в Минобороны РФ, заинтересованных во временной заморозке войны в Украине по политическим мотивам.

Военный эксперт Петр Чернык считает, что заявление владельца ЧВК "Вагнер" свидетельствует о нащупывании стратегии выхода из войны, ведь россияне находятся в стратегической ловушке.

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