Буданов ответил, готовится ли Беларусь к нападению на Украину: там происходит странная история

Белорусские военные не имеют столько сил, чтобы запугивать украинцев, поэтому в этом им помогает Россия.

Руководитель Главного управления разведки МО генерал-майор Кирилл Буданов рассказал, то, что сейчас происходит военная активизация в Беларуси — "это просто картинка".

Такое мнение глава ГУР высказал в интервью Obozrevatel.

"Мы постоянно слышим уверения, что ничего не планируется в Беларуси, подготовки к нападению нет. Но в то же время происходит странная история: сначала какая-то старая техника белорусская вывозится в Россию, а сейчас завозится какая-то другая в Беларусь, и будто укрепляется российская группировка. Это все для того, чтобы держать наш контингент в тонусе? Это одна из главных целей: с одной стороны, создается группировка так называемых союзных республик, в которую должны войти подразделения ВС Беларуси и эти террористические группировки РФ, но на самом деле на территории Беларуси на всех базах долговременного хранение расконсервируют технику и передают в РФ. Она в основном идет на пополнение потерь в Донецкой и Луганской областях", — отметил он.

По его словам, у белорусских военных нет столько силы, чтобы запугивать украинцев, поэтому в этом им помогает Россия.

"Сами Белорусы не имеют тех сил, которые могли бы сильно пугать нас, поэтому Россия перебрасывает туда личный состав и, в основном, с автомобильной техникой, то есть это просто картинка. По крайней мере, на данном этапе", — добавил Буданов.

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Возможность повторного нападения на Киев

Украинские военные и эксперты полагают, что Россия пытается оттянуть часть сил ВСУ на северную границу, а также подготовить возможное наступление на Киев.

По мнению военных экспертов, созданная в Беларуси новая группировка российской армии может быть готова к новому наступлению на Киев. Советник Офиса президента Алексей Арестович предполагает, что новое наступление армии Путина на столицу Украины станет возможным ближе к Новому году. Вероятность такого наступления советник ОП оценил как 50 на 50.

По данным Генерального штаба ВСУ, 15 октября стало известно, что ночью в Белоруссию прибыли первые эшелоны с российскими военными из состава общей региональной группировки войск "союзного государства".

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