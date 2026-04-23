Буданов определил приоритеты для украинского экспорта вооружений

«Считаю, что свободно продавать можно только то, что есть в достаточном избытке, например морские дроны. Также можем экспортировать оружие, уже почти не применяемое в нашей войне, но вполне востребованное в странах Азии или Африки. Это, например, некоторые дальнобойные БПЛА или ранние модели FPV-дронов», – написал Буданов.

По словам Буданова, украинский оборонно-промышленный комплекс ныне имеет «уникальное окно возможностей», ведь «наш опыт и технологии стали мировым брендом», однако этот статус не гарантирован в долгосрочной перспективе.

Отдельно руководитель ОП акцентировал необходимость предотвращения утечки технологий.

«Мы не имеем права допустить, чтобы уникальные украинские разработки из-за продажи готовых изделий или создания сомнительных дочерних компаний попали в руки врага», - отметил он.

Говоря о развитии отрасли, Буданов подчеркнул, что «будущее украинского ОПК – в технологическом преимуществе» и призвал производителей сосредоточиться на интеграции искусственного интеллекта. По словам руководителя ОП, внедрение ИИ и создание собственных систем управления является "единственным путем сохранить статус законодателей в сфере беспилотных технологий".