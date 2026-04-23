- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 96
- Время на прочтение
- 1 мин
Буданов определил приоритеты для украинского экспорта вооружений
Украина должна экспортировать оружие, которое есть в избытке и уже почти не применяется в нашей войне, но может быть востребовано в мире. Об этом глава Офиса президента Кирилл Буданов написал на своей странице в Facebook по итогам выступления на Defense Tech Export Forum.
«Считаю, что свободно продавать можно только то, что есть в достаточном избытке, например морские дроны. Также можем экспортировать оружие, уже почти не применяемое в нашей войне, но вполне востребованное в странах Азии или Африки. Это, например, некоторые дальнобойные БПЛА или ранние модели FPV-дронов», – написал Буданов.
По словам Буданова, украинский оборонно-промышленный комплекс ныне имеет «уникальное окно возможностей», ведь «наш опыт и технологии стали мировым брендом», однако этот статус не гарантирован в долгосрочной перспективе.
Отдельно руководитель ОП акцентировал необходимость предотвращения утечки технологий.
«Мы не имеем права допустить, чтобы уникальные украинские разработки из-за продажи готовых изделий или создания сомнительных дочерних компаний попали в руки врага», - отметил он.
Говоря о развитии отрасли, Буданов подчеркнул, что «будущее украинского ОПК – в технологическом преимуществе» и призвал производителей сосредоточиться на интеграции искусственного интеллекта. По словам руководителя ОП, внедрение ИИ и создание собственных систем управления является "единственным путем сохранить статус законодателей в сфере беспилотных технологий".