Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Буданов ответил, атаковала ли Россия Украину баллистическими ракетами из Ирана

Буданов ответил, атаковала ли Россия Украину баллистическими ракетами из Ирана

Начальник ГУР Кирилл Буданов. ФОТО: Скриншот с видео

Ранее западные СМИ сообщали, что Иран мог передать России 400 баллистических ракет.

Глава украинской разведки Кирилл Буданов опроверг информацию, что Россия применяла в Украине дальнобойные ракеты из Ирана.

Об этом руководитель ГУР МО сказал на форуме "Украина. Год 2024" в воскресенье, 25 февраля.

"Их нет, их нет. Это все не соответствует действительности", — ответил коротко Буданов на вопросы журналистов, спросивших о возможном использовании иранских баллистических ракет Россией.

Между тем он подтвердил, что оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами от Северной Кореи, но это было не массово.

"Несколько было использовано, но если говорить о масштабном применении — это тоже не соответствует действительности", — сказал руководитель ГУР.

Напомним, 21 февраля издание Reuters сообщило, что Иран, вероятно, отправил России около 400 баллистических ракет.

Читайте ведущие новости

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация