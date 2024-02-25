Буданов ответил, атаковала ли Россия Украину баллистическими ракетами из Ирана

Глава украинской разведки Кирилл Буданов опроверг информацию, что Россия применяла в Украине дальнобойные ракеты из Ирана.

Об этом руководитель ГУР МО сказал на форуме "Украина. Год 2024" в воскресенье, 25 февраля.

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"Их нет, их нет. Это все не соответствует действительности", — ответил коротко Буданов на вопросы журналистов, спросивших о возможном использовании иранских баллистических ракет Россией.

Между тем он подтвердил, что оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами от Северной Кореи, но это было не массово.

"Несколько было использовано, но если говорить о масштабном применении — это тоже не соответствует действительности", — сказал руководитель ГУР.

Напомним, 21 февраля издание Reuters сообщило, что Иран, вероятно, отправил России около 400 баллистических ракет.

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