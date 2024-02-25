Буданов ответил, атаковала ли Россия Украину баллистическими ракетами из Ирана

Ранее западные СМИ сообщали, что Иран мог передать России 400 баллистических ракет.
Глава украинской разведки Кирилл Буданов опроверг информацию, что Россия применяла в Украине дальнобойные ракеты из Ирана.
Об этом руководитель ГУР МО сказал на форуме "Украина. Год 2024" в воскресенье, 25 февраля.
"Их нет, их нет. Это все не соответствует действительности", — ответил коротко Буданов на вопросы журналистов, спросивших о возможном использовании иранских баллистических ракет Россией.
Между тем он подтвердил, что оккупанты атаковали Украину баллистическими ракетами от Северной Кореи, но это было не массово.
"Несколько было использовано, но если говорить о масштабном применении — это тоже не соответствует действительности", — сказал руководитель ГУР.
Напомним, 21 февраля издание Reuters сообщило, что Иран, вероятно, отправил России около 400 баллистических ракет.
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