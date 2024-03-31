Буданов ответил, действительно ли РФ впервые применили по Украине авиабомбу ОДАБ-1500

Эксперт по анализу открытых данных заявил об ударе ОДАБ-1500 по Украине.

Глава ГУР Кирилл Буданов опроверг заявление эксперта по анализу открытых данных Юлиана Репке о том, что Россия впервые атаковала Украину тяжелой авиабомбой ОДАБ-1500.

Об этом он рассказал в эфире телемарафона.

По словам Буданова, оккупационные войска России ранее атаковали территорию Украины этими авиабомбами.

"Я могу это (заявление Репке – ред.) прямо опровергнуть, потому что ОДАБ-1500 использовали уже не раз и на линии фронта, и когда была активная часть операции РДК и ЛСР – там также ОДАБ использовали", — заявил Кирилл Буданов.

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Напомним, Буданов назвал цель оккупантов по атакам Украины ракетами "Циркон".

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