Буданов ответил, может ли Россия ежедневно запускать по 400-500 дронов

Кирилл Буданов / © скриншот с видео

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Россия не способна запускать по Украине 400-500 дронов в сутки. Это можно делать только периодически.

Об этом сказал глава Главного управления разведки Украины в эфире «Новости LIVE».

Журналистка спросила Буданова о том, готовит ли РФ что-нибудь новое для атак.

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«А что новое? Ну, усовершенствуют антенны CRP, на 16-канальные переходят. Это вам ни о чем не скажу, в конце концов», — говорит он.

Также глава украинской разведки прокомментировал, сможет ли РФ применять по 400-500 дронов каждый день.

«Каждый день нереально это делать. Периодически делать. К сожалению, такая возможность у них есть. До 500 они реально могут запускать в едином пуске», – подчеркнул Буданов.

Ранее Буданов заявил, что обострение на фронте уже продолжается. Он прокомментировал заявление Владимира Путина о том, что "русская земля будет там, где ступит нога русского солдата". Буданов сделал однозначный вывод: «Так все же правильно сказано. Вот куда придут — это будет под их контролем».

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Глава ГУР отметил важность осознания этой угрозы украинскими гражданами: «Я надеюсь, что понимают все. И нам как гражданам из этого нужно делать вывод только один — что нужно реально защищать свое государство, а не скрываться от ТЦК или чего-то подобного. Иначе придет ТЦК РФ, как это происходит на оккупированных территориях. А там это происходит полным ходом, поверьте мне».

Отвечая на вопрос, пока будет продолжаться это обострение, Кирилл Буданов отметил: «До времени, скажем так, завершение мирных переговоров».