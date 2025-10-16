ТСН в социальных сетях

Буданов ответил, закончится ли война в Украине до конца года

Кирилл Буданов дал короткий, но многозначительный ответ относительно перспектив окончания войны в 2025 году.

Ирина Лабьяк
Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов

Начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов / © Getty Images

Дополнено новыми материалами

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов оценил перспективы окончания войны до конца 2025 года.

Об этом он сказал в комментарии журналистке «Мы — Украина».

В ответ на вопрос, может ли война в Украине закончиться уже в этом году, Буданов сказал: «Я надеюсь на лучшее».

Начальник военной разведки также отметил, что Украина и Россия постоянно меняют свои подходы в пределах войны.

«Мы постоянно меняем свои подходы. Вы же видели… Мы меняем, они меняют. Все адаптируются. Вы же услышали — россияне хотят резервистов сейчас призывать. Всегда есть что-то», — сказал Буданов.

К слову, накануне нардеп Максим Бужанский выразил надежду, что боевые действия остановятся до конца ноября, а война в Украине закончится в течение нескольких месяцев благодаря президенту США Дональду Трампу.

В то же время нардеп Юрий Камельчук считает, что существует вероятность прекращения боевых действий до Рождества, если в ближайшее время состоится встреча Трампа, президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина.

