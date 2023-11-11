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Буданов поздравил херсонцев с годовщиной освобождения города – видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
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Буданов поздравил херсонцев с годовщиной освобождения города – видео

Начальник ГУР Кирилл Буданов

Кирилл Буданов обратился к горожанам в годовщину освобождения Херсона.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов обратился к жителям Херсона и поздравил их с годовщиной освобождения города от российских захватчиков.

Видео глава ГУР опубликовал в своем Telegram-канале.

"Дорогие жители мужественного Херсона. Я поздравляю вас со знаковым и переломным днем – первой годовщиной освобождения города-героя Херсона от российских оккупантов. Херсон пролистал драматическую страницу оккупации в своей истории и продолжает мужественно стоять – бороться. И так будет всегда. Пусть же всегда развивается и процветает наш героический Херсон", — говорится в обращении Кирилла Буданова.

Напомним, в Херсоне на центральной площади Свободы к годовщине деоккупации разместили 24 флага подразделений Сил обороны, освободивших город (видео).

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Дата публикации
Просмотры
93
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