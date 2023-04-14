Буданов предусмотрел "сейсмические изменения" в России, сыграющие роль в прекращении войны

Глава ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что настал момент для крушения России. По его словам, РФ ожидают "сейсмические изменения", сыграющие роль в прекращении войны в пользу Украины.

Об этом Буданов сказал в интервью ABC News.

Так, рассматривая карту России во время интервью, Буданов предусмотрел "сейсмические изменения в соседней стране", которые, по его мнению, сыграют роль в завершении войны Путина в пользу Украины.

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"Границы можно изменить... Это искусственно созданная ошибка, и сейчас настал момент, чтобы эта страна развалилась", — сказал Буданов.

Кроме того, руководитель ГУР пообещал вернуть Крымский полуостров, высмеял ядерные угрозы российского диктатора Владимира Путина и неудачное "зимнее наступление", принесшее оккупантам минимальные успехи и значительные потери.

Буданов в интервью также говорил о способности украинских военных добиться успеха в долгожданном контрнаступлении против российских войск, несмотря на предположения официальных лиц США, что потенциальные достижения Украины будут скромнее прошлогодней молниеносной операции, которая вернула огромные территории под контроль украинского правительства.

"Каковы будут результаты этих действий? Я думаю, что в ближайшее время это все увидят и почувствуют", — сказал Буданов.

Напомним, глава украинской военной разведки Кирилл Буданов также считает, что именно Россия больше всего выигрывает от утечки секретных данных Пентагона, который в последние дни доминирует в прессе всего мира.

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