Буданов принимал участие в освобождении села в Харьковской области во время контрнаступления ВСУ — СМИ

После успешного штурма Ольховки в Харьковской области ветеранами "Азова", патриотами и футбольными хулиганами в ГУР решили создать новое подразделение "Кraken" на основе тех добровольцев, которые показали себя в обороне Харькова.
Село Русская Лозовая в Харьковском районе в конце апреля освобождали уже под флагом "Kraken". Это подразделение россияне теперь боятся и чуть ли не демонизируют.
Об этом говорится в материале "Украинской правды".
"Сейчас можно говорить – на эту задачу приезжал Кирилл Алексеевич Буданов. Ходил на штурм", – рассказал военный с позывным Вито.
По его словам, операция начиналась с поселка Лесное, в "серой зоне", на возвышенности.
"С первого раза зайти не удалось. Россияне успели перекрыть дорогу "пеемками" (противопехотные мины — ред.), связанными веревками. Плюс они отработали артиллерией. У нас были двухсотые и раненые. Пришлось свернуть операцию и доработать ее", — рассказал Чили.
Перед второй попыткой группа разведчиков зашла в село и привела "языка" — местного коллаборанта. От него защитники узнали подробнее о силах россиян.
"У нас было где-то 200-220 человек. Выдвинулись в пешем порядке через лес. Пока мы совершали отвлекающий маневр, командир батальона Скиф зашел с пехотой через правый фланг, занял определенные сектора, после чего начали зачистку", — рассказал Вито.
Читайте также:
- "Под Бахмутом – на самом деле фабрика смерти для оккупантов": в ВСУ опровергли ложь врага
- Очередной обмен пленными: домой вернулись 130 украинских героев и героинь (фото, видео)
- В Подмосковье нашли кладбище ликвидированных "вагнеровцев"