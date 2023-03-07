Буданов принимал участие в освобождении села в Харьковской области во время контрнаступления ВСУ — СМИ

После успешного штурма Ольховки в Харьковской области ветеранами "Азова", патриотами и футбольными хулиганами в ГУР решили создать новое подразделение "Кraken" на основе тех добровольцев, которые показали себя в обороне Харькова.

Село Русская Лозовая в Харьковском районе в конце апреля освобождали уже под флагом "Kraken". Это подразделение россияне теперь боятся и чуть ли не демонизируют.

Об этом говорится в материале "Украинской правды".

"Сейчас можно говорить – на эту задачу приезжал Кирилл Алексеевич Буданов. Ходил на штурм", – рассказал военный с позывным Вито.

По его словам, операция начиналась с поселка Лесное, в "серой зоне", на возвышенности.

"С первого раза зайти не удалось. Россияне успели перекрыть дорогу "пеемками" (противопехотные мины — ред.), связанными веревками. Плюс они отработали артиллерией. У нас были двухсотые и раненые. Пришлось свернуть операцию и доработать ее", — рассказал Чили.

Перед второй попыткой группа разведчиков зашла в село и привела "языка" — местного коллаборанта. От него защитники узнали подробнее о силах россиян.

"У нас было где-то 200-220 человек. Выдвинулись в пешем порядке через лес. Пока мы совершали отвлекающий маневр, командир батальона Скиф зашел с пехотой через правый фланг, занял определенные сектора, после чего начали зачистку", — рассказал Вито.

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