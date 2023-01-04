Буданов прогнозирует большое контрнаступление ВСУ: "От Крыма до Донбасса"

По его словам, бои будут "самыми жаркими" уже в марте.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявляет, что весной Вооруженные силы Украины планируют "серьезное" контрнаступление. Боевые действия на линии фронта в марте будут "самыми жаркими".

Такое мнение Буданов высказал в интервью ABC News.

"Тогда увидим больше освобождений территорий и нанесение окончательного поражения Российской Федерации. Это произойдет по всей Украине от Крыма до Донбасса", — анонсировал глава разведки.

Он также поблагодарил союзников Украины за помощь, а также попросил их продолжать поддерживать ВСУ. Буданов говорит, что страна "очень ждет" американских боевых бронированных машин Bradley.

"Я обещаю, что каждый налогоплательщик в США сможет увидеть, куда пошел каждый цент. Вместе мы изменим этот мир", — подчеркнул главный разведчик.

Напомним, Буданов заявлял, что в новом году удары по военным объектам на территории России будут продолжаться. Также они будут идти дальше вглубь страны-агрессорки.

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