Буданов прогнозирует большое контрнаступление ВСУ: "От Крыма до Донбасса"

По его словам, бои будут "самыми жаркими" уже в марте.
Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявляет, что весной Вооруженные силы Украины планируют "серьезное" контрнаступление. Боевые действия на линии фронта в марте будут "самыми жаркими".
Такое мнение Буданов высказал в интервью ABC News.
"Тогда увидим больше освобождений территорий и нанесение окончательного поражения Российской Федерации. Это произойдет по всей Украине от Крыма до Донбасса", — анонсировал глава разведки.
Он также поблагодарил союзников Украины за помощь, а также попросил их продолжать поддерживать ВСУ. Буданов говорит, что страна "очень ждет" американских боевых бронированных машин Bradley.
"Я обещаю, что каждый налогоплательщик в США сможет увидеть, куда пошел каждый цент. Вместе мы изменим этот мир", — подчеркнул главный разведчик.
Напомним, Буданов заявлял, что в новом году удары по военным объектам на территории России будут продолжаться. Также они будут идти дальше вглубь страны-агрессорки.
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