ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
126
Время на прочтение
1 мин

Буданов проинспектировал Змеиный и газодобывающие вышки в Черном море: регион под украинским контролем

Начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов проверил позиции бойцов "Спецподразделения Тимура" на острове Змеином и газодобывающих платформах в Черном море.

Буданов проинспектировал Змеиный и газодобывающие вышки в Черном море: регион под украинским контролем

Об этом сообщили на странице Главного управления разведки в Facebook. Инспекция подтвердила, что Северо-Западная Черноморская акватория полностью находится под украинским контролем.

Руководитель Военной разведки проинспектировал силы и средства, привлеченные к обороне акватории, в частности так называемых "вышек", которые в результате успешных операций ГУР МО и других составляющих Сил безопасности и обороны возвращены под законный контроль Украины. бойцов ГУР из "Спецподразделения Тимура" за проявленный профессионализм и храбрость при защите нашего государства в условиях войны с россией в Черном море", - говорится в сообщении ГУР.

Вместе с бойцами Буданов почтили память воинов, павших во время освобождения Змеиного и украинских территориальных вод Черного моря от российских оккупантов.

"Честь бойцам ГУР и всех Сил безопасности и обороны Украины! Наша действенная борьба с агрессором на море, на земле и в небе доказала всему миру - сплоченная украинская нация способна одолеть даже сильнейшего врага. Кто бы что ни говорил - только от нас самих зависит будущее Украины. "Борьба.

Напомним, остров Змеиный был освобожден от оккупантов 30 июня 2022 года. А в сентябре 2023 спецназовцы ГУР вернули контроль над буровыми газодобывающими платформами в Черном море, которые были захвачены россией в 2014 году.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie