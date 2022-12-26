Буданов прокомментировал очередные заявления Путина о баллистических ракетах "Сармат"

В России не забывают периодически упоминать о межконтинентальных баллистических ракетах "Сармат" и "ядерной триаде".

Глава Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов напомнил, что разговоры в России, особенно заявления Владимира Путина об усовершенствовании боеспособности "ядерной триады", а именно – межконтинентальные баллистические ракеты "Сармат", проходят из года в год. Но пока это все еще только разговоры.

Об этом он рассказал в интервью LIGA.net.

Так, Буданов прокомментировал, что Владимир Путин на прошлой неделе на коллегии Минобороны РФ вновь объявил о планах развития ядерной триады и ракет "Сармат".

"Можете не продолжать. Он уже два года это объявляет: "Сармат", всех на радиоактивный пепел. Просто проанализируйте последние два года. Каждый год они заканчивают тем, что "Сармат" уже почти готов, проходит последние подготовки к постановке на боевое дежурство", – объяснил Буданов.

Баллистические ракеты "Сармат"

В конце ноября сообщалось, что вооруженные силы России получат "Сарматы" до конца года.

Недавно Путин заявил, что первая баллистическая ракета "Сармат" станет на боевое дежурство до конца 2022 года. Но ракета "Сармат" только в апреле прошла первый пробный пуск.

Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что Россия начнет в 2023 году разработку новой межконтинентальной баллистической ракеты мобильного базирования.

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