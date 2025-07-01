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- Война
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Буданов прокомментировал ситуацию на фронте: что ожидать от наступления РФ
На передовой наблюдается обострение войны. Это будет продолжаться до завершения мирных переговоров. Такую информацию предоставил Кирилл Буданов.
Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что обострение на фронте уже продолжается. Он подчеркнул, что ситуация не изменится кардинально, и происходящее сейчас это уже часть этого обострения.
Об этом сообщает Общественное радио.
Комментируя заявление Владимира Путина о том, что русская земля будет там, где ступит нога русского солдата, Буданов сделал однозначный вывод: Так все же правильно сказано. Вот куда придут — это будет под их контролем».
Глава ГУР отметил важность осознания этой угрозы украинскими гражданами: «Я надеюсь, что понимают все. И нам, как гражданам, из этого нужно делать вывод только один — что нужно реально защищать свое государство, а не прятаться от ТЦК или чего-то подобного. Иначе придет ТЦК РФ, как это происходит на оккупированных территориях. А там это происходит полным ходом, поверьте мне».
Отвечая на вопрос, пока будет продолжаться это обострение, Кирилл Буданов отметил: «До времени, скажем так, завершение мирных переговоров».
Напомним, РФ не так сильно зависит от поставок из Ирана, как нам бы хотелось, поэтому обострение на Ближнем Востоке мало повлияет на боевые способности страны-агрессорки. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.