Буданов прокомментировал ситуацию на фронте

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Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что обострение на фронте уже продолжается. Он подчеркнул, что ситуация не изменится кардинально, и происходящее сейчас это уже часть этого обострения.

Об этом сообщает Общественное радио.

Комментируя заявление Владимира Путина о том, что русская земля будет там, где ступит нога русского солдата, Буданов сделал однозначный вывод: Так все же правильно сказано. Вот куда придут — это будет под их контролем».

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Глава ГУР отметил важность осознания этой угрозы украинскими гражданами: «Я надеюсь, что понимают все. И нам, как гражданам, из этого нужно делать вывод только один — что нужно реально защищать свое государство, а не прятаться от ТЦК или чего-то подобного. Иначе придет ТЦК РФ, как это происходит на оккупированных территориях. А там это происходит полным ходом, поверьте мне».

Отвечая на вопрос, пока будет продолжаться это обострение, Кирилл Буданов отметил: «До времени, скажем так, завершение мирных переговоров».

Напомним, РФ не так сильно зависит от поставок из Ирана, как нам бы хотелось, поэтому обострение на Ближнем Востоке мало повлияет на боевые способности страны-агрессорки. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.