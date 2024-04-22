Буданов прокомментировал убийство российского пилота Кузьминова: "Нас постигла ошибка"

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов признал, что не стоило отпускать из-под надзора российского пилота Максима Кузьминова, перегнавшего в Украину вертолет Ми-8, и которого впоследствии убили в Испании.

Об этом он рассказал в интервью BBC Украина.

"Это, к сожалению, классическая психологическая ошибка людей. Когда люди расслабляются, у них появляются деньги и они якобы смотрят за своей безопасностью. Но вместе с тем желание славы омрачает глаза всем. И они начинают говорить" ты знаешь, кто я? ", "Вот ты же никому, только вот тебе говорю". Так же потом начинают вызывать девушек из РФ, знакомых им из прошлого, рассказывать, сколько у них теперь много денег, как прекрасно они живут в Испании и так далее", — прокомментировал он.

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Кирилл Буданов говорит, что нужно было это как-то предотвратить, и, к сожалению, это не единичные случаи.

"Такое поведение людей в мире, в разные времена и в разных ситуациях – это типичная ошибка. И, к сожалению, она нас так же постигла. Это тоже надо признавать. Я никогда не боялся признать ошибки и здесь то же могу сказать. Надо было все же за ним присматривать, а не поверить тому, что "я взрослый, я знаю, как быть", – резюмировал глава ГУР.

Напомним, пилота Максима Кузьминова, который был участником спецоперации ГУР под кодовым названием "Синица", застрелили в Испании. Кузьминову предлагали оставаться на территории Украины, однако он решил уехать в Испанию. Украинская разведка предупреждала россиянина, что его жизнь находится в опасности.

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