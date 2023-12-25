Буданов раскрыл судьбу РФ в рождественском поздравлении: подробности

Это первый год, когда Украина отмечает Рождество 25 декабря со всем христианским цивилизованным миром.

Россия никогда не сможет реализовать свои коварные планы по уничтожению Украины. 2024 год будет годом продолжения борьбы украинцев за свою землю и независимость.

Об этом говорится в рождественском поздравлении руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова.

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“Кремловский террористически-оккупационный режим никогда не сможет реализовать свои коварные планы по уничтожению нашей государственности, наших традиций и идентичности. Украинцы – сильная нация, которая способна преодолеть все на пути к своей свободе и независимости”, – отметил Буданов.

Он отметил, что 2024 год — это, прежде всего, год продолжения борьбы, героизма и мужества украинских защитников.

“И встретим мы его, нанося сокрушительное поражение рашистам ради освобождения родной земли. Пусть Рождественская Звезда придаст нам силы и неисчерпаемую энергию для борьбы с врагом, а год, в который мы вступаем, принесет Украине долгожданную Победу», — поздравил украинцев руководитель ГУР.

Напомним, американское издание The New York Times со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, а также американских чиновников, сообщило, что Путин намекает на готовность к перемирию. Журналисты утверждают, что российский диктатор вроде еще с сентября посылает такие сигналы Западу. Как пишут росСМИ, глава Кремля якобы действительно готов прекратить полномасштабную войну против Украины.

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