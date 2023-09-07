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Буданов рассказал, чего он ждет от нового министра обороны Умерова

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
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Буданов рассказал, чего он ждет от нового министра обороны Умерова

Кирилл Буданов / Фото: скриншот с видео

Буданов отметил, что знаком с Умеровым давно.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов рассказал, чего он ждет от нового министра обороны Украины Рустема Умерова. Он отметил, что надеется на новое вооружение и развитие всех подразделений, входящих в Минобороны.

Об этом Буданов сказал 7 сентября в эфире телемарафона.

Кирилл Буданов сообщил, что хорошо знаком с Рустемом Умеровым и давно с сотрудничает.

"Прежде всего, с Рустемом Умеровым мы достаточно давно знакомы и сотрудничаем во многих аспектах. Мы хорошо знаем друг друга. Ожидания? Это улучшение, интенсификация процессов по получению новых типов вооружения, по упорядочению нормативно-правовой базы и всяческого развития жизнедеятельности всех подразделений, входящих в Министерство обороны, одним из которых являемся и мы. И все мы должны работать на одно - на победу Украины", - заявил глава ГУР МО.

Напомним, Зеленский рассказал, чего ожидает от Умерова в должности министра обороны.

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Дата публикации
Просмотры
1406
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