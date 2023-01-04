Буданов рассказал, что его шокировало во время поездки в Бахмут: "Там есть поля, усыпанные трупами"

Российские военные используют тела собратьев как щит, сообщил Буданов после увиденного в Бахмуте.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов рассказал, что во время поездки в Бахмут его шокировали сотни тел оккупантов, которые российское руководство не собирается забирать. Мертвые россияне просто гниют на полях.

Об этом глава ГУР МО Кирилл Буданов сказал в интервью ABC News.

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По его словам, российские военные используют тела собратьев как щит при попытках наступать на украинскую армию.

"Солдаты показали мне секцию, где трупы сложены, как в фильме. Есть сотни трупов, которые просто гниют в открытом поле, местами они нагромождены поверх других тел, как импровизированные стены, когда российские войска атакуют это поле, они используют эти тела для прикрытия, как щит. Но это не работает. Там есть поля, усыпанные трупами (российских военных – ред.) ", — рассказал руководитель ГУР.

Потери армии Путина в войне в Украине

С 24 февраля по 4 января Вооруженные силы Украины уничтожили 108 910 военных армии агрессора России. За сутки уничтожены еще 720 российских военных.

В британской разведке считают, что высокий уровень потерь среди ВС РФ в боевых действиях в Украине непрофессионализм армии Российской Федерации.

Западные СМИ пишут, что инцидент в Макеевке одним из самых смертоносных ударов в войны РФ. В России раздаются требования наказать командование, допустившее гибель военных от удара ВСУ в новогоднюю ночь.

У Путина появилась новая проблема: россияне в шоке из-за удара по чмобикам в Макеевке - Преображенский

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