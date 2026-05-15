Буданов рассказал, что Украина готовит технологические "сюрпризы" для россиян на фронте

Кирилл Буданов / © Офис президента Украины

Война с Россией уже совсем скоро будет вестись с помощью «умных» автономных беспилотников, прототипы которых уже есть в Украине.

Об этом сказал руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов в интервью The Times.

По словам Буданова, Украина превращается из чистого получателя западной военной помощи в экспортера опыта и технологий в сфере беспилотников, которыми Киев готов поделиться со своими партнерами.

По его словам, происходящая в Украине технологическая революция позволила Киеву нанести тяжелые потери российским оккупантам.

«Все видели применение российских образцов, когда они уже сами идентифицируют цели, маневрируют — за этим будущее. Здесь мы не отстаем, есть собственные наработки, но нужно масштабирование. В течение полугода мы это уже увидим», — сказал он.

