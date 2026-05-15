ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция
Локация:
Киев
weather +17°

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
204
Время на прочтение
1 мин

Буданов рассказал, что Украина готовит технологические "сюрпризы" для россиян на фронте

Новый технологический скачок критически необходим для сохранения эффективности дронов на поле боя, считает глава ОП.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
Комментарии
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов / © Офис президента Украины

Война с Россией уже совсем скоро будет вестись с помощью «умных» автономных беспилотников, прототипы которых уже есть в Украине.

Об этом сказал руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов в интервью The Times.

По словам Буданова, Украина превращается из чистого получателя западной военной помощи в экспортера опыта и технологий в сфере беспилотников, которыми Киев готов поделиться со своими партнерами.

По его словам, происходящая в Украине технологическая революция позволила Киеву нанести тяжелые потери российским оккупантам.

Напомним, Буданов заявил, что Украине необходим технологический прорыв в военных разработках.

«Все видели применение российских образцов, когда они уже сами идентифицируют цели, маневрируют — за этим будущее. Здесь мы не отстаем, есть собственные наработки, но нужно масштабирование. В течение полугода мы это уже увидим», — сказал он.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
204
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie