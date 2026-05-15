Буданов рассказал, что Украина готовит технологические "сюрпризы" для россиян на фронте
Новый технологический скачок критически необходим для сохранения эффективности дронов на поле боя, считает глава ОП.
Война с Россией уже совсем скоро будет вестись с помощью «умных» автономных беспилотников, прототипы которых уже есть в Украине.
Об этом сказал руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов в интервью The Times.
По словам Буданова, Украина превращается из чистого получателя западной военной помощи в экспортера опыта и технологий в сфере беспилотников, которыми Киев готов поделиться со своими партнерами.
По его словам, происходящая в Украине технологическая революция позволила Киеву нанести тяжелые потери российским оккупантам.
Напомним, Буданов заявил, что Украине необходим технологический прорыв в военных разработках.
«Все видели применение российских образцов, когда они уже сами идентифицируют цели, маневрируют — за этим будущее. Здесь мы не отстаем, есть собственные наработки, но нужно масштабирование. В течение полугода мы это уже увидим», — сказал он.