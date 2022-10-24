Буданов рассказал, есть ли угроза нападения со стороны Беларуси и повторного наступления на Киев

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал заявление Генштаба ВСУ о растущей угрозе со стороны Беларуси.

Об этом главный разведчик страны рассказал в интервью "Украинской правде".

Так, Буданов подтвердил, что РФ действительно сейчас перебрасывает в Беларусь свои подразделения, но того количества совсем недостаточно для формирования ударных группировок, которые могут осуществить наступление.

"Хочу вам напомнить, что история с атакой белорусов на Украину в наших медиа появляется тоже где-то с апреля месяца. Приблизительно раз в полтора месяца заявляют, что точно вот завтра нападут эти страшные легионы белорусов. Но реальность несколько иная, и много раз я развенчивал эти мифы. Есть ли потенциальная угроза со стороны Беларуси? Потенциально есть. Это ведь тоже ни для кого не секрет. Россияне сейчас перебрасывает туда определенное количество подразделений. Но то, что они заявляют, и то, что они перебрасывает по факту – это абсолютно разные вещи. Сейчас нет никаких признаков создания любого формата ударных группировок", — подчеркнул руководитель ГУР Минобороны и добавил, что по состоянию на данный момент россияне завезли туда около 3200 человек.

Более того, Буданов заметил, что эти российские подразделения без тяжелой техники. Напротив, Беларусь всю свою технику из баз долгосрочного хранения отправляет в РФ. "То есть физически, чем они с нами будут сейчас воевать? Я не понимаю. И так же не понимают они", — отметил главный разведчик страны.

Что касается очередной попытки наступления на Киев, в ближайшие месяцы, Буданов ответил, что по состоянию на данный момент такой угрозы нет.

"Можно ли такое сделать теоретически? Можно. Для этого потребуется где-то две или две с половиной недели переброски войск. Этого нет", — заверил он.

Напомним, на днях Генеральный штаб сделал тревожное заявление, что угроза с Беларуси растет, и что направление наступления может быть изменено западнее белорусско-украинской границы. Тем временем в Беларусь продолжают прибывать российские военнослужащие в рамках совместного развертывания войск двух стран. Воинов из РФ встречают с хлебом и солью.

Белорусские СМИ сообщают, что в стране идет скрытая мобилизация. Белорусы начали массово получать повестки с требованием явиться к военкоматам. В Минобороны республики отрицают, мол "длится проверка данных". Однако стало известно, что повестки рассылают спецназовцам, правоохранителям, работникам предприятий.

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