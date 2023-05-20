Буданов рассказал, как военные преступники будут отвечать за свои зверства

В дальнейшем военные преступники РФ будут справедливо отвечать за свои действия, отметил глава ГУР.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что база данных военных преступников продолжает расширяться.

Об этом глава ГУР рассказал в интервью журналисту Дмитрию Комарову.

""Книга палачей украинского народа" дополняется (база данных военных преступников РФ — ТСН.ua)", — отметил он.

На вопрос журналиста о дальнейших планах Буданов ответил, что в дальнейшем военные преступники РФ будут справедливо отвечать за свои действия.

"Справедливая ответственность в нашем понимании за определенных людей и их поступки может быть только физическое уничтожение", — подчеркнул глава ГУР.

Напомним, Буданов заявил, что россияне наступали на Киев колоннами "для картинки". Захватчики не ожидали, что на подступах к столице с ними будут воевать, как на Донбассе, подчеркнул начальник ГУР.