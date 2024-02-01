Буданов рассказал, какое оружие критически необходимо Вооруженным силам

Украинские Вооруженные силы столкнулись с нехваткой боеприпасов на фронте и нуждаются в помощи партнеров в поставках снарядов и артиллерийских систем.

Об этом заявил СNN глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

По его словам, Украине "очень нужна эта помощь". Ведь "снаряды — один из наиболее решающих факторов в этой войне". Буданов также подчеркнул, что жизненно важны и боеприпасы — "не столько качество, сколько количество".

"Украина также нуждается в резком увеличении количества пушек, независимо от их возраста и типа. Годы боевых действий наносят ущерб украинским дальнобойным орудиям", — сказал он.

Главный военный разведчик также отметил, что захватчики все чаще применяют дроны на фронте.

"В воздухе позиции Украины лучше — в беспилотниках мы более или менее равны с противником. Однако Россия постоянно учится на своем боевом опыте, поэтому существует тенденция к еще большему использованию БПЛА на фронте", — добавил он.

Глава ГУР также поделился, что хотел бы видеть на вооружении украинских войск американские штурмовики А-10. По его словам, это то, что может помочь нанести военное поражение РФ.

Напомним, Bloomberg со ссылкой на западных официальных лиц сообщило, что Украине не хватает артснарядов и ракет ПВО из-за задержки помощи. Ведь жизненно важная помощь Европы и Соединенных Штатов все еще не утверждена.

Читайте также: