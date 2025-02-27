Буданов рассказал, когда ему была известна схема предстоящего нападения России

Буданов прокомментировал заявление Наева, который сказал, что не располагал информацией о полномасштабном вторжении России.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что еще осенью 2021 года в США он показал схему, направления и количество сил, которыми россияне нападут на Украину.

Об этом начальник военной разведки рассказал в интервью "Укринформу".

По словам Буданова, информация о российском вторжении уже была обнародована по состоянию на октябрь 2021 года.

"Приблизительно в октябре 2021 года было такое интервью в Соединенных Штатах, когда я показал схему – как будет, какими силами, по каким направлениям будет происходить нападение. Это на тот момент была уже обнародована информация", – сказал начальник ГУР.

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Он также прокомментировал недавнее заявление генерал-лейтенанта Сергея Наева, который сказал, что не располагал информацией о полномасштабном вторжении России. Буданов сказал, что на 2021 год разведка уже обнародовала данные о направлениях и способах вражеского наступления на Украину.

"Понимаете, если мы что-то обнародовали, значит, точно это все (информация о вторжении – ред.) повсюду проходило до того момента. Напоминаю еще раз: это был октябрь (интервью Буданова о предстоящем наступлении РФ – ред.), можно посмотреть точно, теперь в открытых источниках есть возможность найти", — подчеркнул начальник военной разведки.

К слову, ранее Буданов рассказал, что самой большой ошибкой высшего руководства РФ перед полномасштабным вторжением стало доверие к недостоверным данным, которые получали спецслужбы от агентов в Украине.