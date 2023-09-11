Буданов рассказал о "чудо-оружии" оккупантов на фронте

На фронте сгорело очень много российских танков Т-90, а танк Т-14 "Армата" враг так и не отважился выпустить на поле боя.

Россияне не создали никакого чудо-оружия, а расхваленный пропагандой танк Т-14 "Армата" не применили на поле боя в Украине ни разу.

Об этом начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал на "Ялтинской Европейской Стратегии" 11 сентября.

"Т-14 "Армата"? Никакого применения этой техники так и не было. Было несколько случаев применения бронетранспортеров "Бумеранг". Их остатки можно увидеть здесь, они все сгорели", — сообщил глава военной разведки.

"Думаю, что Т-14, когда (россияне – ред.) поняли, что может быть разрушительный эффект для дальнейшей экспортной привлекательности этой машины, так и не запустили на фронт", – добавил Буданов.

Он также рассказал, что на поле боя в Украине сгорело большое количество российских танков Т-90.

"Горит все на самом деле. Чудо-оружия так и не создали", — заметил начальник ГУР.

Кстати, по данным Генштаба ВСУ на 11 сентября, Россия потеряла в войне против Украины 4560 танков за период полномасштабного вторжения. Так, шесть вражеских танков были уничтожены в течение предыдущих суток.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Шойгу – с лапшой. Российских новых танков не существует – и этому есть доказательства!

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