Буданов рассказал о ресурсах оккупантов в Харьковской области

В настоящее время на Харьковском направлении в армии Российской Федерации ограничены ресурсы. Впрочем, оккупанты еще не бросили в бой все свои силы.

Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Главного управления разведки Кирилл Буданов.

По его словам, на этом участке фронта у россиян достаточно ограниченные ресурсы.

"Я думаю, что в ближайшие дни все, что у них есть, они уже используют. Скажем так: все, что есть в пограничном, оно уже задействовано. Далее им нужно вводить свои резервы", — подчеркнул главный военный разведчик.

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Напомним, также Крыло Буданов сообщил, что в Харьковской области сейчас идет активная фаза российской операции. По его словам, сейчас оккупанты заблокированы на рубежах. Ситуация на этом участке фронта очень быстро меняется.

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