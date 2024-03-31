Буданов рассказал о состоянии авиации в РФ: "Исключительно поддерживают состояние"

По словам Буданова, "ТУшки" никто не видел на боевых задачах уже достаточно давно.

Российские оккупанты все, что сейчас делают – это пытаются поддерживать авиацию в состоянии, чтобы она могла вылететь и выпустить ракеты.

Об этом в эфире единственного телемарафона сообщил руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов.

"Все, что россияне делают, это исключительно поддерживают состояние самолетов для того, чтобы они могли взлетать и выпускать ракеты. Что касается Ту-95, все же видят, вся их деятельность — это перелет с одного аэродрома на другой, нагрузка ракетами, далее взлет, пуск ракет и уход", — сказал Кирилл Буданов.

Он также добавил, что "ТУшки" никто не видел на боевых задачах уже достаточно давно.

"Самолеты Ту-22 достаточно ограниченно используют для пусков Х-22, причем, примерно, раз в неделю, не больше. Проблемы большие есть у них. Они в своих документах, особенно по Ту-22, прямо пишут, что нужно добивать их ресурс и в принципе забывать об этом виде авиации. А что касается лет авиации. Да, а какая у нас авиация? В тех же годах, но все же она летает и может выполнять поставленные задачи", — подчеркнул Буданов.

Напомним, что российские захватчики в марте применили против Украины 2 300 управляемых авиационных бомб.

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