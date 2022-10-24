Буданов рассказал о состоянии ядерного вооружения РФ и угрозе удара им по Украине

По его словам, сейчас угроза ядерного удара такая же, как была и раньше.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов оценил возможность применения РФ ядерного оружия при потере Херсона, Мелитополя и других захваченных территорий Украины.

Об этом главный разведчик страны рассказал в интервью "Украинской правде".

"Это тоже такая распространенная пугалка. Помните, где-то три недели назад люди даже даты называли, когда это будет? Отвечу: не будет. Это первое. Второе: могут они это сделать или не могут? В теории — могут. Сделают ли они это сейчас? Сейчас точно не сделают. Сделают ли, когда совсем будет у них катастрофа? Этот вопрос открыт, на него никто ни в России, ни у нас, ни где-либо в мире не имеет ответа", — заявил Буданов.

Он также объяснил, что для запуска ракет с ядерными боеголовками нужно несколько человек. Но принять решение нужно сверху. Нужно отдать четкую команду, и она должна пройти, скажем так, все уровни.

Что касается состояния ядерного вооружения РФ, то, по словам Буданова, стратегические ядерные силы модернизировали, а вот тактическое ядерное оружие новое не производилось.

"Мы говорим о стратегических ядерных силах? Да, на них тратились средства, их поддерживали, пробовали как-то модернизировать. Если мы говорим о тактическом ядерном оружии, то, простите, последний раз кто-то о нем думал в 1980-е годы, ничего нового не производилось. Гарантийный срок большинства ядерных зарядов тактического ядерного оружия был 10 лет. Прошло уже 40", — объяснил руководитель ГУР.

В то же время он, отвечая на вопрос о реальности ядерной угрозы Украины, ответил: "Она реальна всегда, поскольку у нас сосед немножко больной и с ядерным оружием. Но угроза такая же, как была и три месяца, и восемь месяцев, и два года до того. Она одинаковая".

Напомним, что в последние дни российская пропаганда начала распространять фейк о том, что якобы Украина изготовила "грязную бомбу" и готовится применить ее на своей же территории, чтобы обвинить РФ.

На эти заявления сразу же отреагировал президент Владимир Зеленский и заявил, что если кто-то может применить ядерное оружие, то это лишь один субъект – Путин. Президент подчеркнул, что уже сама российская угроза ядерным оружием – и тем более против Украины, которая отдала свой ядерный арсенал под обещания безопасности со стороны крупнейших ядерных государств – это основание для санкций и еще большего усиления поддержки нашего государства.

Читайте также: