Буданов рассказал о "сюрпризах" Кремля к годовщине вторжения

В Москве любят разные даты, а потому агрессорка Россия планирует нанести ракетный удар на годовщину полномасштабного вторжения в Украину.

Об этом в интервью "Украинской правде" рассказал глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов.

По его словам, атаки врага ожидаются 23-24 февраля. Они будут такие же, как и раньше.

"Давайте так: ничего необычного не будет. Обычные попытки… Планируется небольшой ракетный удар. Поверьте мне, мы такое пережили уже больше 20 раз", — подчеркнул главный военный разведчик.

Комментируя вопрос о том, что РФ комбинирует ракетные удары и атаки дронами, глава ГУР отметил: "это уже достаточно старые методы". "А что у них может быть новое?", — подчеркивает Буданов.

Напомним, Украина усиленно готовится к возможным "сюрпризам" от России к годовщине полномасштабной войны, говорит спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, пункты управления, командные и мобильные бригады, все воздушные силы обороны готовы 24/7.

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