Буданов рассказал о трех крупнейших победах и поражениях Украины в войне

По его словам, решающие бои в войне будут в середине-конце этой весны.

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов назвал главные по его мнению три величайших победы и поражения Украины на этом этапе войны.

Об этом Буданов сказал в интервью Forbes Украина.

Главный военный разведчик отмечает, что говорит субъективно. По его словам, победы – это отвержение армии РФ с Киевского направления, действия на Харьковском направлении, а также возвращение контроля над Херсоном.

"Первое самое большое поражение — временное поражение Украины в районе Северодонецка. Второе — первый период войны, когда была проломлена линия в районе Волновахи. Третье — это будет общий ответ. То, что мы допустили в 2014-м временную оккупацию Донецкой и Луганской областей, автономной республики Крым. Вот три самых больших наших поражения, но они все исправлены", — подчеркнул Кирилл Буданов.

По его словам, решающие бои в войне будут в середине-конце этой весны. Они станут переломным моментом в войне. Главный военный разведчик отмечает, что в его понимании после выхода на границы 1991-го Украине необходимо создать условия для зоны безопасности вокруг своих рубежей. В частности, должна быть демилитаризована зона без вооружений и с нормальным контролем.

Напомним, ранее Буданов отмечал, что Украина должна сделать все, чтобы деоккупировать Крым до лета 2023 года. Он подчеркнул, что "Крым нам вернут" и отверг вероятность применения Путиным ядерного оружия в случае захождения на полуостров украинских войск.

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