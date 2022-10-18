Буданов рассказал, сколько беспилотников Иран передал России и как их можно сбивать

Россия и дальше будет заказывать у Ирана дроны.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что Россия получила от Ирана 1700 беспилотников и заказала новые партии. Чтобы сбивать вражеские беспилотники Украине, нужна система ПВО.

Об этом он сказал в интервью Обозреватель

"Первая партия была заказана в количестве 1750 дронов, далее последовали новые заказы, но скорость их производства и доставки в Россию, вы должны понять, это же не одномоментный процесс. Они понемногу их исчерпывают, иранцы делают новые, но есть другая сторона этого вопроса: около 70% всех дронов мы стабильно сбиваем", — сказал Буданов.

Глава украинской военной разведки подчеркнул, что винтовками здесь вопрос не решишь, нужны серьезные системы ПВО.

Обстрелы Украины иранскими беспилотниками

Российские оккупанты в понедельник, 17 октября, обстреляли беспилотником-камикадзе жилой дом в Киеве. На месте трагедии погибли четыре человека. Среди них — молодые супруги, которые ждали рождения ребенка.

Украинский МИД обвинил Иран в причастности к массовым убийствам украинцев, поскольку эта страна передала агрессору свои дроны и до сих пор цинично это отрицает.

Военный эксперт Олег Жданов считает, что иранскими беспилотниками Россия компенсирует нехватку ракет.

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