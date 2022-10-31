Буданов рассказал, сколько двойников есть у Путина и как их различает украинская разведка

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал, что у Путина есть минимум три двойника. Украинская разведка их различает по жестам.

Об этом Буданов сказал в интервью газете Daily Mail.

Буданов подчеркнул, что украинская военная разведка знает, что в прошлом Путин использовал двойников, сейчас такие случаи значительно участились.

Глава украинской военной разведки подчеркнул, что точно неизвестно, сколько двойников имеет Путин, однако им известно о минимум трех.

"Они все делали пластические операции, чтобы походить. Единственное, что их выдает, это их рост. Это видно на видео и фото. Также жестикуляция, язык тела и мочки ушей, поскольку они уникальны для каждого человека", — отметил начальник ГУР МО. Украины.

Двойники Путина: что известно

Экс-председатель Службы внешней разведки генерал Николай Маломуж рассказал, что диктатор панически боится покушений, а потому на массовых мероприятиях вместо него выступают его двойники. Путин может участвовать во встречах с иностранными президентами.

Кандидат психологических наук Дмитрий Попов, давно наблюдающий за кремлевским диктатором по научному любопытству, вообще считает, что настоящий Путин исчез с экранов во время своего второго президентского срока. А это 2004–2008 годы. Он считает, что существуют три "Путиных". Раньше, утверждает он, их было даже больше — шестеро, и трое исчезли после последней инаугурации.

Российский правозащитник и блогер Марк Фейгин допустил, что у Путина есть оперативные двойники на случай покушения.

В июле Кирилл Буданов намекнул, что в Иран вместо Путина летал его двойник.

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