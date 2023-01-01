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Буданов рассказал, сколько еще массированных ударов РФ может нанести по Украине

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
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Буданов рассказал, сколько еще массированных ударов РФ может нанести по Украине

Фото: Associated Press

Руководитель разведки Украины озвучил, сколько еще раз вражеская армия сможет массированно нанести удар по Украине.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов рассказал, что у России есть запасы ракет на еще два массированных удара по территории Украины.

Об этом он рассказал в интервью в эфире национального телемарафона.

"В России осталось ракет на два массированных удара по Украине — они уменьшают количество, чтобы держать имитацию интенсивности этих ракетных атак", — отметил он.

По данным разведки, на одну ракетную атаку России нужно работать 1,5-2 месяца.

Глава разведки Украины также отметил, что до марта у РФ будет критическая ситуация с вооружением, а Беларусь не способна обеспечить Россию вооружением.

Ранее Кирилл Буданов сообщал, что с начала осени в российской армии начался технический голод. В частности, оккупантам не хватает снарядов к артиллерии и танкам.

Также, по его словам, по состоянию на данный момент Иран не продал России ни одной баллистической ракеты. Китай также не передал России никаких вооружений.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов ранее рассказал, что у российской армии заканчиваются стратегические запасы. Они составляют уже менее 30% от общего числа в РФ.

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Дата публикации
Просмотры
641
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