Буданов рассказал, сколько мужчин РФ мобилизует ежемесячно и какой резерв может перебросить в Украину

Кирилл Буданов рассказал, что сейчас происходит в России с мобилизацией.

Глава ГУР Кирилл Буданов рассказал, что в России продолжается скрытая мобилизация, ежемесячно в армию призывают около 20 тыс. солдат – это обобщенная цифра в зависимости от месяца.

Об этом он сказал в интервью "РБК-Украина".

По его словам, на сегодняшний день Россия на своей территории имеет в резерве около 120 тысяч солдат, он также объяснил, почему не всех из них могут отправить в Украину.

"Они не все могут быть перекинуты, вы еще это должны понимать. Потому что есть потери, есть какая-то текущая работа, кто-то ее должен выполнять. Поскольку потери достаточно значительны, этот некомплект кем-то надо компенсировать", — пояснил глава разведки.

Буданов также рассказал о выводе русских солдат из региона конфликта Азербайджана с Арменией.

"Несколько дней назад был довольно яркий пример. Россия скрыто (они об этом не будут говорить) приняла решение, уже пошли приказом о выводе миротворческого контингента из региона конфликта Азербайджана с Арменией и замене имеющегося контингента на контингент из срочников. То есть контрактников забирают, срочников отправляют. Как вы понимаете, это совершенно не потому, что у них все хорошо", — резюмировал Кирилл Буданов.

Напомним, по оценкам фонда "Защитники Отечества", Путин планирует привлечь к войне против Украины 750 тысяч россиян.

Россия также незаконно удерживает в военной части Владимирской области около 40 военных, отказавшихся воевать в Украине.

По данным разведки Британии, Министерство обороны России запустило новую крупную акцию по призыву добровольцев. В рамках широкомасштабной кампании реклама появилась в российских социальных сетях, на биллбордах и телевидении.

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