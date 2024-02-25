Буданов рекомендует не пользоваться Крымским мостом, потому что скоро ожидают "сюрпризы"

Буданов подчеркнул, что для успешной обороны и контрнаступления Украина должна контролировать акваторию Черного моря.
Руководитель Главного управления разведки МО Кирилл Буданов рекомендует гражданским в этом году в Крыму не пользоваться Керченским мостом.
Об этом глава разведки сказал в видеообращении, опубликованном в телеграмм-канале в День крымского сопротивления российской оккупации.
"Мы обещали, что в 2023 году украинские спецназовцы будут в Крыму, и мы это обещание выполнили. Врагов ожидают новые сюрпризы, и я бы не рекомендовал гражданскому населению пользоваться так называемым "крымским" мостом", — предупредил он.
Буданов подчеркнул, что для успешной обороны и контрнаступления Украина должна контролировать акваторию Черного моря и присутствовать на полуострове. По его словам, поставленные задачи выполнены:
- Россия потеряла четверть своих кораблей и была вынуждена выводить свой флот на побережье Кавказа,
- враг вынужден передислоцировать авиацию, потому что аэродромы и военные объекты Крыма постоянно находятся под огневым влиянием.
"Наши успехи мы благодарны жителям украинского Крыма, которые не только усилили сопротивление оккупантам, но и находят возможность отслеживать всю оперативную обстановку на полуострове и как можно быстрее передавать эту информацию нам", — отметил он.
Напомним, британская разведка рассказала, как ВСУ удалось ослабить позиции россиян в Крыму.
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