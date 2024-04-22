Буданов резко ответил на фейки россиян о своей "ликвидации"

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов прокомментировал фейки россиян о своем убийстве.

Заявление он сделал в интервью BBC Украина.

Так, на вопрос журналиста о том, читает ли Буданов периодически новости российских Телеграмм-каналов о своем "убийстве" и как на это реагирует, он ответил: Нет, мне вчера сказали, что недавно бросили, что меня убили где-то под Харьковщиной. Как я могу на это реагировать? Мне бабушка в свое время говорила: "Когда говорят постоянно, что кто-то умер — тот человек будет долго жить". Ну, значит, так и будет со мной.

“Они меня позавчера, как говорится, снова “убили”. А я сижу сейчас перед вами. Варианты, что я голограмма, думаю, мы с вами все же отбрасываем», — добавил главный разведчик Украины.

Напомним, российские кафиры придумали новый фейк в отношении руководителя украинской разведки Кирилла Буданова. Пропаганда РФ пытается убедить свое общество в том, что он попал в плен.

Читайте ведущие новости дня: