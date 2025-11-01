ТСН в социальных сетях

Война
488
1 мин

Буданов руководит лично: спецподразделения ГУР проводят десантную операцию в Покровске

Украинская военная разведка приступила к сложной десантной операции в Покровске.

Елена Кузьмич
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов / © Associated Press

Штурмовики военной разведки Украины начали масштабную десантную операцию в Покровске , где продолжаются ожесточенные бои.

Об этом подтвердили источники в Силах обороны.

По их данным, спецподразделения и авиация Главного управления разведки Минобороны Украины вошли в районы города, которые российское командование ранее считало полностью контролируемыми. Именно эти районы имеют ключевое стратегическое значение для украинской логистики в направлении.

Известно, что в операции вовлечены несколько вертолетов, а руководит ею лично начальник ГУР Кирилл Буданов, находящийся непосредственно на месте событий.

Напомним, специальная корреспондентка ТСН Юлия Кириенко в этот день сообщила, что уличные бои ведутся на северных окрестностях Покровска, а это значит, что враг все ближе к трассе, соединяющей этот город с соседним Мирноградом.

Президент Владимир Зеленский и глава СБУ Василий Малюк заверили, что оцепления украинских войск в Покровске нет.

Для оцепления Покровской агломерации РФ привлекла около 11 тысяч оккупантов. Глава Кремля Путин дал приказ своим солдатам захватить Покровск до середины ноября .

488
