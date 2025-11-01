- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 488
- Время на прочтение
- 1 мин
Буданов руководит лично: спецподразделения ГУР проводят десантную операцию в Покровске
Украинская военная разведка приступила к сложной десантной операции в Покровске.
Штурмовики военной разведки Украины начали масштабную десантную операцию в Покровске , где продолжаются ожесточенные бои.
Об этом подтвердили источники в Силах обороны.
По их данным, спецподразделения и авиация Главного управления разведки Минобороны Украины вошли в районы города, которые российское командование ранее считало полностью контролируемыми. Именно эти районы имеют ключевое стратегическое значение для украинской логистики в направлении.
Известно, что в операции вовлечены несколько вертолетов, а руководит ею лично начальник ГУР Кирилл Буданов, находящийся непосредственно на месте событий.
Напомним, специальная корреспондентка ТСН Юлия Кириенко в этот день сообщила, что уличные бои ведутся на северных окрестностях Покровска, а это значит, что враг все ближе к трассе, соединяющей этот город с соседним Мирноградом.
Президент Владимир Зеленский и глава СБУ Василий Малюк заверили, что оцепления украинских войск в Покровске нет.
Для оцепления Покровской агломерации РФ привлекла около 11 тысяч оккупантов. Глава Кремля Путин дал приказ своим солдатам захватить Покровск до середины ноября .