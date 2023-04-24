Буданов сделал заявление о фронте: "Мы подходим к знаковой битве"

В то же время руководитель разведки назвал тайной то, когда произойдет эта битва.

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил, что его прогноз о решающей битве весной до окончания войны не изменился.

Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

Руководитель разведки сказал, что сегодняшние условия, темпы поставки западного оружия не заставляют его пересмотреть свои предыдущие прогнозы и оценки.

"Абсолютно не заставляют. Нравится это или не нравится, но мы подходим к знаковой битве для новейшей истории Украины. Это факт, все это понимают. Когда она начнется, это тайна. Но все понимают, что мы к этому приближаемся", — подчеркнул Буданов.

По поводу объемов и темпов поставки вооружения глава ГУР сказал, что "хотелось бы интенсифицировать и увеличить эти объемы".

"Это абсолютно понятно, исходя из этих условий, в которых мы находимся. Но будем исходить из того, что имеем", – добавил он.

Напомним, в начале марта Буданов заявил, что "решающая битва между Россией и Украиной будет этой весной и станет последней до окончания этой войны".

Несколько ранее, в конце февраля, руководитель ГУР анонсировал очень активные бои "совершенно повсюду" на фронте в последующие три месяца, которые решат дальнейшее течение событий. Буданов также заявлял, что Россия не готова к длительной войне и будет спешить достичь хоть каких-либо результатов.

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