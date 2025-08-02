Буданов сказал, готов ли Лукашенко предоставить россиянам "коридор" для войны с Украиной

Кирилл Буданов

Реклама

По состоянию на сегодняшний день самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не хочет предоставлять россиянам «коридор» через Беларусь для войны с Украиной. Впрочем, нам следует быть готовыми к чему-либо.

Об этом руководитель ГУР сказал в эксклюзивном интервью Наталье Мосейчук для проекта " Мосейчук+».

«Сейчас он (Лукашенко — ред.) категорически на это не соглашается и не согласится (предоставлять коридор россиянам — ред.), — констатировал Буданов.

Реклама

В то же время, руководитель ГУР напомнил события 2022 года.

«Мы должны быть сильными и готовыми к чему-либо, тогда с нами не будет неожиданностей. Это от нас зависит все», — говорится в сообщении.

Ранее Лукашенко сделал заявления о мирном урегулировании войны в Украине. В частности, белорусский лидер считает, что:

Киев «требует невозможного»;

Украина должна «сесть за стол переговоров», а не «бросаться камнями»;

для потенциальной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным Украина должна сначала «подготовить почву»;

если президент США Дональд Трамп действительно хочет мира в Украине, то должен аккуратно подключаться к процессу, не указывать.

он вместе с Владимиром Путиным пришли к соглашению о «необходимости привлечения Минска» к переговорному процессу;

Киев уже сейчас должен «бегом» просить Москву «договориться».