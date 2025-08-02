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Буданов сказал, готов ли Лукашенко предоставить россиянам "коридор" для войны с Украиной
После событий, которые произошли в 2022 году, Украина должна быть готова к любым сценариям развития событий с Беларусью.
По состоянию на сегодняшний день самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не хочет предоставлять россиянам «коридор» через Беларусь для войны с Украиной. Впрочем, нам следует быть готовыми к чему-либо.
Об этом руководитель ГУР сказал в эксклюзивном интервью Наталье Мосейчук для проекта " Мосейчук+».
«Сейчас он (Лукашенко — ред.) категорически на это не соглашается и не согласится (предоставлять коридор россиянам — ред.), — констатировал Буданов.
В то же время, руководитель ГУР напомнил события 2022 года.
«Мы должны быть сильными и готовыми к чему-либо, тогда с нами не будет неожиданностей. Это от нас зависит все», — говорится в сообщении.
Ранее Лукашенко сделал заявления о мирном урегулировании войны в Украине. В частности, белорусский лидер считает, что:
Киев «требует невозможного»;
Украина должна «сесть за стол переговоров», а не «бросаться камнями»;
для потенциальной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным Украина должна сначала «подготовить почву»;
если президент США Дональд Трамп действительно хочет мира в Украине, то должен аккуратно подключаться к процессу, не указывать.
он вместе с Владимиром Путиным пришли к соглашению о «необходимости привлечения Минска» к переговорному процессу;
Киев уже сейчас должен «бегом» просить Москву «договориться».