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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Буданов сказал, готов ли Лукашенко предоставить россиянам "коридор" для войны с Украиной

После событий, которые произошли в 2022 году, Украина должна быть готова к любым сценариям развития событий с Беларусью.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Кирилл Буданов

Кирилл Буданов

По состоянию на сегодняшний день самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не хочет предоставлять россиянам «коридор» через Беларусь для войны с Украиной. Впрочем, нам следует быть готовыми к чему-либо.

Об этом руководитель ГУР сказал в эксклюзивном интервью Наталье Мосейчук для проекта " Мосейчук+».

«Сейчас он (Лукашенко — ред.) категорически на это не соглашается и не согласится (предоставлять коридор россиянам — ред.), — констатировал Буданов.

В то же время, руководитель ГУР напомнил события 2022 года.

«Мы должны быть сильными и готовыми к чему-либо, тогда с нами не будет неожиданностей. Это от нас зависит все», — говорится в сообщении.

Ранее Лукашенко сделал заявления о мирном урегулировании войны в Украине. В частности, белорусский лидер считает, что:

  • Киев «требует невозможного»;

  • Украина должна «сесть за стол переговоров», а не «бросаться камнями»;

  • для потенциальной встречи с российским диктатором Владимиром Путиным Украина должна сначала «подготовить почву»;

  • если президент США Дональд Трамп действительно хочет мира в Украине, то должен аккуратно подключаться к процессу, не указывать.

  • он вместе с Владимиром Путиным пришли к соглашению о «необходимости привлечения Минска» к переговорному процессу;

  • Киев уже сейчас должен «бегом» просить Москву «договориться».

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