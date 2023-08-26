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Буданов сказал, сколько времени РФ сможет держать оборону, если Украина откажется наступать

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
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Буданов сказал, сколько времени РФ сможет держать оборону, если Украина откажется наступать

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

По словам Буданова, враг может держать оборону хоть всю жизнь, если Украина не будет действовать.

У путинского режима нет больше никакого ресурса, кроме человеческого. Однако РФ может держать оборону "хоть всю жизнь", если Украина не будет действовать.

Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью "Радио Свобода".

"Нет у Путина ресурса, кроме человеческого. Больше никакого ресурса нет: экономики нет, военно-промышленного ресурса нет, запасы исчерпаны. Человеческий есть. Человеческого материала у них очень много, однако это единственное, что у них есть в достаточном количестве", – заявил Буданов.

Он напомнил, что РФ вынуждена выпрашивать сейчас боеприпасы у Северной Кореи, дроны у Ирана и т.д.

Однако руководитель ГУР признал, что человеческого ресурса в России достаточно, чтобы обороняться на оккупированных территориях Украины "хоть всю жизнь", если ВСУ не будут проводить активных действий.

"Держать в обороне могут долго. Если мы не будем проводить активные действия, держать могут хоть всю жизнь", — отметил Буданов.

Ранее Кирилл Буданов назвал цель высадки ГУР в Крыму и анонсировал наземную операцию.

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Дата публикации
Просмотры
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