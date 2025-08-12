ТСН в социальных сетях

Война
455
2 мин

Буданов сплавал на остров Змеиный: что он там делал (фото, видео)

Буданов наградил бойцов ГУР на Змеином, а также почтил память павших воинов.

Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Буданов на Змеином

Буданов на Змеином / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Начальник ГУР МО Украины Кирилл Буданов сплавал на Змеиный. Он проверил позиции бойцов "Спецподразделения Тимура" на острове и газодобывающих платформах в Черном море.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

Что делал Буданов

Как отмечается, руководитель Военной разведки проинспектировал силы и средства, привлеченные к обороне акватории. Это, в частности, так называемые «вышки», которые в результате успешных операций ГУР МО и других составляющих сил безопасности и обороны возвращены под законный контроль Украины.

Боец ГУР на Змеином / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Боец ГУР на Змеином / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Также Буданов провел совещание с офицерами по дальнейшим действиям в рамках общей стратегии. Кроме того, он наградил бойцов ГУР из «Спецподразделения Тимура» за проявленный профессионализм и храбрость при защите нашего государства в условиях войны с Россией в Черном море.

Буданов на Змеином / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Буданов на Змеином / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Во время визита почтили память воинов, павших во время освобождения Змеиного и украинских территориальных вод Черного моря от российских оккупантов.

Буданов на Змеином / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Буданов на Змеином / © Главное управление разведки Министерства обороны Украины

«Честь бойцам ГУР и всех сил безопасности и обороны Украины! Наша действенная борьба с агрессором на море, на земле и в небе доказала всему миру – сплоченная украинская нация способна одолеть даже сильнейшего врага. Кто бы что ни говорил – только от нас самих зависит будущее Украины. Борьба продолжается», – сказал Кирилл Буданов.

Ранее Буданов сказал, верит ли в распад России.

«По состоянию на данный момент вариация, при которой РФ будет разделена на несколько частей, малореалистичная. Я говорю о времени здесь и сейчас. Поэтому как минимум преждевременно задумываться о таких вещах», — заявил он.

